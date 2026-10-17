Baseus Compact Fast Charging Power Bank Type-C Edition 5000mAh 20W Baby Pink P10068306413-00
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
В наличии
Код товара: 752835
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Загружаем...
1 080 руб.
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Характеристики
Вес, г.
280
Описание товара Baseus Compact Fast Charging Power Bank Type-C Edition 5000mAh 20W Baby Pink P10068306413-00
Baseus Compact Fast Charging Power Bank Type-C Edition 5000mAh 20W Baby Pink P10068306413-00
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Baseus Compact Fast Charging Power Bank Type-C Edition 5000mAh 20W Baby Pink P10068306413-00
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Baseus Compact Fast Charging Power Bank Type-C Edition 5000mAh 20W Baby Pink P10068306413-00 - стоимость товара 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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