Телевизор Sber 43" SDF-43UQ7000MBA черный DLED+QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/32GB
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 820 руб.
В наличии
Код товара: 752814
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
22 820 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Телевизор Sber 43" SDF-43UQ7000MBA черный DLED+QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/32GB
Телевизор Sber 43" SDF-43UQ7000MBA черный DLED+QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/32GB
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Телевизор Sber 43" SDF-43UQ7000MBA черный DLED+QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/32GB
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Купить Телевизор Sber 43" SDF-43UQ7000MBA черный DLED+QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/32GB - по цене 22820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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