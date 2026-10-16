Телевизор LG 42" OLED42C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS 2.5GB/16GB
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 800 руб.
В наличии
Код товара: 752811
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
83 800 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Телевизор LG 42" OLED42C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS 2.5GB/16GB
Телевизор LG 42" OLED42C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS 2.5GB/16GB
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Телевизор LG 42" OLED42C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS 2.5GB/16GB
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Купить Телевизор LG 42" OLED42C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS 2.5GB/16GB - по цене 83800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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