Top.Mail.Ru
Телевизор LG 48" OLED48C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LG 48" OLED48C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 260 руб. 
В наличии
Код товара: 752810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG 48" OLED48C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS
96 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор LG 48" OLED48C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS

Телевизор LG 48" OLED48C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS

Отзывы о товаре Телевизор LG 48" OLED48C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LG
Описание
Телевизор LG 48" OLED48C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 48" OLED48C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS - по цене 96260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...