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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-42P-R406/15.6"/IPS/AMD R5-7430U/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Graphics/no OS/серебристый/1.7kg купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-42P-R406/15.6"/IPS/AMD R5-7430U/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Graphics/no OS/серебристый/1.7kg

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 760 руб. 
В наличии
Код товара: 752785
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-42P-R406/15.6"/IPS/AMD R5-7430U/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Graphics/no OS/серебристый/1.7kg
64 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-42P-R406/15.6"/IPS/AMD R5-7430U/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Graphics/no OS/серебристый/1.7kg

Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-42P-R406/15.6"/IPS/AMD R5-7430U/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Graphics/no OS/серебристый/1.7kg

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-42P-R406/15.6"/IPS/AMD R5-7430U/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Graphics/no OS/серебристый/1.7kg




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Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-42P-R406/15.6"/IPS/AMD R5-7430U/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Graphics/no OS/серебристый/1.7kg
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-42P-R406/15.6"/IPS/AMD R5-7430U/16Gb/512Gb SSD/AMD Radeon Graphics/no OS/серебристый/1.7kg - по цене 64760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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