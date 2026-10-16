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Коммутатор 18PORT 1000M 2SFP G1120P-16-150W IP-COM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор 18PORT 1000M 2SFP G1120P-16-150W IP-COM

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 170 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752756
Доставка в Москве
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Коммутатор 18PORT 1000M 2SFP G1120P-16-150W IP-COM
14 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Размеры в упаковке, см
53х29х8
Вес, г.
12

Описание товара Коммутатор 18PORT 1000M 2SFP G1120P-16-150W IP-COM

Коммутатор 18PORT 1000M 2SFP G1120P-16-150W IP-COM



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Отзывы о товаре Коммутатор 18PORT 1000M 2SFP G1120P-16-150W IP-COM




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Характеристики
Бренд
Tenda
Описание
Коммутатор 18PORT 1000M 2SFP G1120P-16-150W IP-COM


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор 18PORT 1000M 2SFP G1120P-16-150W IP-COM - по цене 14170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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