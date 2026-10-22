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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
RTX PRO 6000 Blackwell
Объем видеопамяти
96 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1590
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 131 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752744
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Описание товара Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition оснащена модулем оперативной памяти GDDR7 на 96 ГБ. Она подойдет для сборки мощных рабочих компьютеров и серверов. Благодаря AI стандарту 3511 TOPs модель подойдет для генерации сложного контента, рендеринга и профессионального ИИ-анализа. Для охлаждения используется центробежная турбина. Она полностью выводит горячий воздушный поток наружу через заднюю стенку. Это предотвращает накопление тепла внутри ПК, снижает общую температуру компонентов.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition способна выводить изображение с разрешением до 7680?4320. Ее можно подключить к четырем мониторам через интерфейсы DisplayPort. Карта длиной 267 мм подойдет для установки в корпуса ПК Mid-Tower, ATX Mini-ITX или SFF. Она устанавливается в разъем PCIe 5.0.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition оснащена модулем оперативной памяти GDDR7 на 96 ГБ. Она подойдет для сборки мощных рабочих компьютеров и серверов. Благодаря AI стандарту 3511 TOPs модель подойдет для генерации сложного контента, рендеринга и профессионального ИИ-анализа. Для охлаждения используется центробежная турбина. Она полностью выводит горячий воздушный поток наружу через заднюю стенку. Это предотвращает накопление тепла внутри ПК, снижает общую температуру компонентов.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition способна выводить изображение с разрешением до 7680?4320. Ее можно подключить к четырем мониторам через интерфейсы DisplayPort. Карта длиной 267 мм подойдет для установки в корпуса ПК Mid-Tower, ATX Mini-ITX или SFF. Она устанавливается в разъем PCIe 5.0.
Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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