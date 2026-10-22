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Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA купить с доставкой в Москве
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Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA

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Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 1
Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 2
Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 3
Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 4
Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
RTX PRO 6000 Blackwell
Объем видеопамяти
96 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1590
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 1
  • Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 2
  • Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 3
  • Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 4
  • Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 131 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752744
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX PRO 6000 Blackwell
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
96 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1590
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Внешняя
нет
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
40х23х7
Вес, г.
7

Описание товара Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA

Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition оснащена модулем оперативной памяти GDDR7 на 96 ГБ. Она подойдет для сборки мощных рабочих компьютеров и серверов. Благодаря AI стандарту 3511 TOPs модель подойдет для генерации сложного контента, рендеринга и профессионального ИИ-анализа. Для охлаждения используется центробежная турбина. Она полностью выводит горячий воздушный поток наружу через заднюю стенку. Это предотвращает накопление тепла внутри ПК, снижает общую температуру компонентов. Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition способна выводить изображение с разрешением до 7680?4320. Ее можно подключить к четырем мониторам через интерфейсы DisplayPort. Карта длиной 267 мм подойдет для установки в корпуса ПК Mid-Tower, ATX Mini-ITX или SFF. Она устанавливается в разъем PCIe 5.0.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 900-5G153-2500-000 NVIDIA




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX PRO 6000 Blackwell
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
96 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1590
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Внешняя
нет
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition оснащена модулем оперативной памяти GDDR7 на 96 ГБ. Она подойдет для сборки мощных рабочих компьютеров и серверов. Благодаря AI стандарту 3511 TOPs модель подойдет для генерации сложного контента, рендеринга и профессионального ИИ-анализа. Для охлаждения используется центробежная турбина. Она полностью выводит горячий воздушный поток наружу через заднюю стенку. Это предотвращает накопление тепла внутри ПК, снижает общую температуру компонентов. Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition способна выводить изображение с разрешением до 7680?4320. Ее можно подключить к четырем мониторам через интерфейсы DisplayPort. Карта длиной 267 мм подойдет для установки в корпуса ПК Mid-Tower, ATX Mini-ITX или SFF. Она устанавливается в разъем PCIe 5.0.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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