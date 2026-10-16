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Видеокарта RTX PRO 4500 32GB Blackwell Server Edition 900-2G147-0000-000 NVIDIA купить с доставкой в Москве
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Видеокарта RTX PRO 4500 32GB Blackwell Server Edition 900-2G147-0000-000 NVIDIA

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 500 руб. 
Начислим 9128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Видеокарта RTX PRO 4500 32GB Blackwell Server Edition 900-2G147-0000-000 NVIDIA
570 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NVIDIA
Размеры в упаковке, см
27х20х11
Вес, г.
6

Описание товара Видеокарта RTX PRO 4500 32GB Blackwell Server Edition 900-2G147-0000-000 NVIDIA

Видеокарта RTX PRO 4500 32GB Blackwell Server Edition 900-2G147-0000-000 NVIDIA

Отзывы о товаре Видеокарта RTX PRO 4500 32GB Blackwell Server Edition 900-2G147-0000-000 NVIDIA




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Описание
Видеокарта RTX PRO 4500 32GB Blackwell Server Edition 900-2G147-0000-000 NVIDIA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокарта RTX PRO 4500 32GB Blackwell Server Edition 900-2G147-0000-000 NVIDIA - по цене 570500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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