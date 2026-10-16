Блок питания ATX 1000W MAG A1000GL PCIE5 II MSI
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 060 руб.
В наличии
Код товара: 752737
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 060 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х24х13
Вес, г.
9
Описание товара Блок питания ATX 1000W MAG A1000GL PCIE5 II MSI
Блок питания ATX 1000W MAG A1000GL PCIE5 II MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 600 руб.2650 руб. в СплитБлок питания Raskat RPS-GF1000 V5
-
В наличииЦена 10 660 руб.2665 руб. в СплитБлок питания Ocypus Iota P1200 1200W
-
В наличииЦена 10 760 руб.2690 руб. в СплитБлок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитБлок питания Thermaltake Toughpower GF 750W (PS-TPD-0750FNFAGE-H...
-
В наличииЦена 10 900 руб.2725 руб. в СплитБлок питания Zalman ATX 1000W ZM1000-TMX2SE Gen.5 80+ Gold
-
В наличииЦена 11 050 руб.2763 руб. в СплитБлок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1)
-
В наличииЦена 11 060 руб.2765 руб. в СплитБлок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold
-
В наличииЦена 11 140 руб.2785 руб. в СплитБлок питания Thermaltake Toughpower GF 0850W (PS-TPD-0850FNFAGE-...
-
В наличииЦена 11 150 руб.2788 руб. в СплитБлок питания XPG CORE REACTOR II 750 (COREREACTORII750G-BKCEU)
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитБлок питания Raskat CSZ1200 V5
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитБлок питания Chieftec Polaris 3.0 PPS-1050FC-A3 1050W 80 PLUS GO...
-
В наличииЦена 12 140 руб.3035 руб. в СплитБлок питания FSP ADVAN-1000GM 1000W
Блок питания ATX 1000W MAG A1000GL PCIE5 II MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания ATX 1000W MAG A1000GL PCIE5 II MSI - по цене 11060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ATX 1000W MAG A1000GL PCIE5 II MSI