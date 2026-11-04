Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDXC NT02P500ECO-128G-R 128GB U1 C10 +SD Adapter
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
В наличии
Код товара: 752655
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 920 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDXC NT02P500ECO-128G-R 128GB U1 C10 +SD Adapter
Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDXC NT02P500ECO-128G-R 128GB U1 C10 +SD Adapter
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Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDXC NT02P500ECO-128G-R 128GB U1 C10 +SD Adapter
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Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти Netac P500 ECO MicroSDXC NT02P500ECO-128G-R 128GB U1 C10 +SD Adapter - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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