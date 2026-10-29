Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 720 руб.
В наличии
Код товара: 752634
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
48 720 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
710
Описание товара Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4
Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4
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Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4
Жесткий диск серверный WD Ultrastar 6TB 3.5" 7200RPM 256MB SATA Enterprise WUS721206BLE6L4 - стоимость товара 48720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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