Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 920 руб.
В наличии
Код товара: 752629
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
47 920 руб.
- Гарантия производителя
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
900
Описание товара Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V
Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V
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Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V
Жесткий диск Toshiba S300 AI 10TB 3.5" 7200RPM 512MB SATA DV MG10ADA10TE-V - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 47920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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