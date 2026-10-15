Ancient Infinity Orchestra - It's Always About Liberation (4062548117073) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ancient Infinity Orchestra
Альбом (сингл)
It's Always About Liberation
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752567
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Характеристики
Бренд
Gondwana Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gondwana Records
Barcode
[4062548117073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ancient Infinity Orchestra
Альбом (сингл)
It's Always About Liberation
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nafas, Akshay, Triton, Illuminations, Celabrating The Beautiful Lineage Of Sound & Hypnotic States, Mountain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ancient Infinity Orchestra - It's Always About Liberation (4062548117073) виниловая пластинка
Треклист
- Nafas
- Akshay
- Triton
- Illuminations
- Celabrating The Beautiful Lineage Of Sound & Hypnotic States
- Mountain
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Бренд
Gondwana Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gondwana Records
Barcode
[4062548117073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ancient Infinity Orchestra
Альбом (сингл)
It's Always About Liberation
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nafas, Akshay, Triton, Illuminations, Celabrating The Beautiful Lineage Of Sound & Hypnotic States, Mountain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Треклист
- Nafas
- Akshay
- Triton
- Illuminations
- Celabrating The Beautiful Lineage Of Sound & Hypnotic States
- Mountain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ancient Infinity Orchestra - It's Always About Liberation (4062548117073) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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