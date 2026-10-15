From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534315) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара From Ashes To New - Reflections (coloured) (0810202534315) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом американской рок-группы From Ashes To New, выпущенный в апреле 2026 года. Пластинка «Reflections» стала концептуальным продолжением успешного релиза 2023 года «Blackout». Музыкальный материал представляет собой фирменное для коллектива высокоэнергетическое сочетание рэп-рока, нью-метала, электроники и альтернативного рока с упором на сильные вокальные хуки. Трек-лист включает двенадцать композиций, среди которых синглы «Drag Me» и «Forever». Лимитированное инди-эксклюзивное переиздание на одной цветной виниловой пластинке от лейбла Better Noise Music.
Треклист
- Drag Me
- Forever
- Villain
- Die For You
- Black Hearts
- Upside Down
- (Not) Psycho
- Parasite
- New Disease
- Darkside
- Falling From Heaven
- Your Ghos
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Теги товара: Цветной винил
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Четвертый студийный альбом американской рок-группы From Ashes To New, выпущенный в апреле 2026 года. Пластинка «Reflections» стала концептуальным продолжением успешного релиза 2023 года «Blackout». Музыкальный материал представляет собой фирменное для коллектива высокоэнергетическое сочетание рэп-рока, нью-метала, электроники и альтернативного рока с упором на сильные вокальные хуки. Трек-лист включает двенадцать композиций, среди которых синглы «Drag Me» и «Forever». Лимитированное инди-эксклюзивное переиздание на одной цветной виниловой пластинке от лейбла Better Noise Music.
Треклист
- Drag Me
- Forever
- Villain
- Die For You
- Black Hearts
- Upside Down
- (Not) Psycho
- Parasite
- New Disease
- Darkside
- Falling From Heaven
- Your Ghos
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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