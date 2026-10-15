Freund Der Familie - The Omega Interpretations Chapter I (4251804121354) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Freund Der Familie
Альбом (сингл)
The Omega Interpretations Chapter I
Жанр
Techno, House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752554
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804121354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Freund Der Familie
Альбом (сингл)
The Omega Interpretations Chapter I
Жанр
Techno, House
Трек-лист
Omega (Phidias re:OMEGA Interpretation), Omega (Mesak Remix), Eternal 3AM (Vivian Koch Remix), Mountbatton (Johannes Albert Remix), Das Klaster (Rising Sun Remix), Omega (The Exaltics Remix), Das Klaster (RNDM Remix), Omega (Carl Finlow Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Freund Der Familie - The Omega Interpretations Chapter I (4251804121354) виниловая пластинка
Треклист
- Omega (Phidias re:OMEGA Interpretation)
- Omega (Mesak Remix)
- Eternal 3AM (Vivian Koch Remix)
- Mountbatton (Johannes Albert Remix)
- Das Klaster (Rising Sun Remix)
- Omega (The Exaltics Remix)
- Das Klaster (RNDM Remix)
- Omega (Carl Finlow Remix)
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Бренд
WAS
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804121354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Freund Der Familie
Альбом (сингл)
The Omega Interpretations Chapter I
Жанр
Techno, House
Трек-лист
Omega (Phidias re:OMEGA Interpretation), Omega (Mesak Remix), Eternal 3AM (Vivian Koch Remix), Mountbatton (Johannes Albert Remix), Das Klaster (Rising Sun Remix), Omega (The Exaltics Remix), Das Klaster (RNDM Remix), Omega (Carl Finlow Remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Треклист
- Omega (Phidias re:OMEGA Interpretation)
- Omega (Mesak Remix)
- Eternal 3AM (Vivian Koch Remix)
- Mountbatton (Johannes Albert Remix)
- Das Klaster (Rising Sun Remix)
- Omega (The Exaltics Remix)
- Das Klaster (RNDM Remix)
- Omega (Carl Finlow Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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