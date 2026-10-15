Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка
Созданная в 1995 году группа Foo Fighters быстро получила любовь поклонников Nirvana, так как была основана одним из её участников - Дэйвом Гроллом. Однако команда быстро доказала, что может стать популярной и без наследия великой группы Кобейна за спиной. Играя мелодичный пост-грандж и смешивая его с модным альтернативным роком, музыканты с каждым новым альбомом добивались внушительных успехов.
Треклист
- Caught In The Echo
- Of All People
- Window
- Your Favorite Toy
- If You Only Knew
- Spit Shine
- Unconditional
- Child Actor
- Amen, Caveman
- Asking For A Friend
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Созданная в 1995 году группа Foo Fighters быстро получила любовь поклонников Nirvana, так как была основана одним из её участников - Дэйвом Гроллом. Однако команда быстро доказала, что может стать популярной и без наследия великой группы Кобейна за спиной. Играя мелодичный пост-грандж и смешивая его с модным альтернативным роком, музыканты с каждым новым альбомом добивались внушительных успехов.
Треклист
- Caught In The Echo
- Of All People
- Window
- Your Favorite Toy
- If You Only Knew
- Spit Shine
- Unconditional
- Child Actor
- Amen, Caveman
- Asking For A Friend
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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