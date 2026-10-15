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Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка

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Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка - фото 1
Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка - фото 2
Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
Your Favorite Toy
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка - фото 1
  • Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка - фото 2
  • Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752552
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0199584421315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
Your Favorite Toy
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Caught In The Echo, Of All People, Window, Your Favorite Toy, If You Only Knew, Spit Shine, Unconditional, Child Actor, Amen, Caveman, Asking For A Friend
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка

Созданная в 1995 году группа Foo Fighters быстро получила любовь поклонников Nirvana, так как была основана одним из её участников - Дэйвом Гроллом. Однако команда быстро доказала, что может стать популярной и без наследия великой группы Кобейна за спиной. Играя мелодичный пост-грандж и смешивая его с модным альтернативным роком, музыканты с каждым новым альбомом добивались внушительных успехов.

Треклист

  • Caught In The Echo
  • Of All People
  • Window
  • Your Favorite Toy
  • If You Only Knew
  • Spit Shine
  • Unconditional
  • Child Actor
  • Amen, Caveman
  • Asking For A Friend

Отзывы о товаре Foo Fighters - Your Favorite Toy (0199584421315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0199584421315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
Your Favorite Toy
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Caught In The Echo, Of All People, Window, Your Favorite Toy, If You Only Knew, Spit Shine, Unconditional, Child Actor, Amen, Caveman, Asking For A Friend
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Созданная в 1995 году группа Foo Fighters быстро получила любовь поклонников Nirvana, так как была основана одним из её участников - Дэйвом Гроллом. Однако команда быстро доказала, что может стать популярной и без наследия великой группы Кобейна за спиной. Играя мелодичный пост-грандж и смешивая его с модным альтернативным роком, музыканты с каждым новым альбомом добивались внушительных успехов.

Треклист

  • Caught In The Echo
  • Of All People
  • Window
  • Your Favorite Toy
  • If You Only Knew
  • Spit Shine
  • Unconditional
  • Child Actor
  • Amen, Caveman
  • Asking For A Friend
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