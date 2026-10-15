Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752263
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Характеристики
Бренд
Apple
Вес, кг.
4.09
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)
Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)
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Бренд
Apple
Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3428 M5 Pro 18 core 48Gb SSD1Tb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR NTG (3456x2234) macOS black WiFi BT Cam (Z1MZ001AJ)