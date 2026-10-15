Ноутбук HP 15-fc0025ny Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (B8GJ5EA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752261
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Характеристики
Бренд
HP
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук HP 15-fc0025ny Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (B8GJ5EA)
Ноутбук HP 15-fc0025ny Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (B8GJ5EA)
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Бренд
HP
Ноутбук HP 15-fc0025ny Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (B8GJ5EA)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP 15-fc0025ny Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (B8GJ5EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP 15-fc0025ny Ryzen 5 7520U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS silver WiFi BT Cam (B8GJ5EA)