Top.Mail.Ru
Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752260
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Вес, кг.
3.56

Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)

Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)

Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Описание
Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...