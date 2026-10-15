Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752260
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Характеристики
Бренд
HP
Вес, кг.
3.56
Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)
Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)
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Бренд
HP
Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fb3074nw Ryzen AI 7 350 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (CX5V7EA)