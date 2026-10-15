Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 470 руб.
В наличии
Код товара: 752254
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
154 470 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MSI
Вес, кг.
4.74
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 146 770 руб.36693 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver E...
-
В наличииЦена 146 770 руб.36693 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Midnight
-
В наличииЦена 146 770 руб.36693 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13'' M5 10CPU/8GPU 16GB 512GB Silver
-
В наличииЦена 148 360 руб.37090 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro
-
В наличииЦена 148 850 руб.37213 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 148 850 руб.37213 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 149 420 руб.37355 руб. в СплитНоутбук Asus FX608JHI-TU272W 16" FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512...
-
В наличииЦена 149 970 руб.37493 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb ...
-
В наличииЦена 150 760 руб.37690 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 151 140 руб.37785 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 228V 32GB...
-
В наличииЦена 151 380 руб.37845 руб. в СплитНоутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 1...
-
В наличииЦена 151 690 руб.37923 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000ERK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165...
Бренд
MSI
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400) - по цене 154470 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)