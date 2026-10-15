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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 470 руб. 
Начислим 2472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752254
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)
154 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
4.74

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)

Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-400XPL Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-17L791-400) - по цене 154470 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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