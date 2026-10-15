Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752245
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.1
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 214 470 руб.53618 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core G...
-
В наличииЦена 215 630 руб.53908 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32G...
-
В наличииЦена 215 630 руб.53908 руб. в СплитНоутбук HP ZBook Power G11 16" Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pr...
-
В наличииЦена 220 190 руб.55048 руб. в СплитНоутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX...
-
В наличииЦена 225 670 руб.56418 руб. в СплитНоубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (...
-
В наличииЦена 226 440 руб.56610 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" 2.8K O...
-
В наличииЦена 226 440 руб.56610 руб. в СплитНоутбук HP Zbook 8 G1i 16 IPS Intel U7-255H 16Gb/1Tb SSD Gray Wi...
-
В наличииЦена 227 990 руб.56998 руб. в СплитНоутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS A...
-
В наличииЦена 228 760 руб.57190 руб. в СплитНоутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG...
-
В наличииЦена 229 070 руб.57268 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 229 920 руб.57480 руб. в СплитНоутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OL...
-
В наличииЦена 230 380 руб.57595 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 9 14IPH11 Core Ultra 7 355 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (83SE001RRK)