Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004DRK) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004DRK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 870 руб. 
Начислим 2046 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752241
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004DRK)
127 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004DRK)

Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004DRK)

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004DRK)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Описание
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004DRK)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004DRK) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 127870 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...