Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004CRK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752240
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.1
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004CRK)
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004CRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 148 360 руб.37090 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen5 U5-125H/32Gb/512Gb Win11Pro
-
В наличииЦена 148 850 руб.37213 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 148 850 руб.37213 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 149 420 руб.37355 руб. в СплитНоутбук Asus FX608JHI-TU272W 16" FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512...
-
В наличииЦена 149 970 руб.37493 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb ...
-
В наличииЦена 150 760 руб.37690 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 151 140 руб.37785 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Core Ultra 5 228V 32GB...
-
В наличииЦена 151 380 руб.37845 руб. в СплитНоутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 1...
-
В наличииЦена 151 690 руб.37923 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000ERK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165...
-
В наличииЦена 151 960 руб.37990 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 152 940 руб.38235 руб. в СплитНоутбук Asus M1807HA-S8092 18" IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet...
-
В наличииЦена 153 060 руб.38265 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb...
Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004CRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004CRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83QS004CRK)