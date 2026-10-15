Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003SRK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
167 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752238
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.1
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003SRK)
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003SRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003SRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003SRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003SRK)