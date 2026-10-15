Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 5 325 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003TRK)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 590 руб.
В наличии
Код товара: 752237
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
142 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.1
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 5 325 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003TRK)
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 5 325 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003TRK)
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 5 325 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003TRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 5 325 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003TRK) - стоимость товара 142590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14IPH11 Core Ultra 5 325 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83QM003TRK)