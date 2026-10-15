Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 750 руб.
В наличии
Код товара: 752236
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
117 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Вес, кг.
2.1
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)
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Бренд
Lenovo
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK) - по цене 117750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL11 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83R0001YRK)