Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752235
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Chuwi
Вес, кг.
2.15
Описание товара Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh
Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 50 810 руб.12703 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6" IPS Ryzen 5 7520U 8G...
-
В наличииЦена 50 970 руб.12743 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5688 Intel Core 5 120U/DDR5 8...
-
В наличииЦена 50 980 руб.12745 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA Ryzen 5 7535HS 8Gb SSD512Gb AMD Ra...
-
В наличииЦена 51 020 руб.12755 руб. в СплитНоутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD ...
-
В наличииЦена 51 380 руб.12845 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 51 480 руб.12870 руб. в СплитНоутбук Machcreator One D6 (JJ00G700JRU)
-
В наличииЦена 51 740 руб.12935 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16/512GB Color
-
В наличииЦена 51 760 руб.12940 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16/512GB Win Ti...
-
В наличииЦена 51 900 руб.12975 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ056 Core 3 310 8Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 52 340 руб.13085 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6" (82X7004BPS)
-
В наличииЦена 52 930 руб.13233 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 53 040 руб.13260 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris X...
Бренд
Chuwi
Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi Corebook X Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh