Телевизор LED Vitek 65" VT-65UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 940 руб.
В наличии
Код товара: 752234
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
43 940 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
20.7
Описание товара Телевизор LED Vitek 65" VT-65UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
Телевизор LED Vitek 65" VT-65UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
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Телевизор LED Vitek 65" VT-65UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор LED Vitek 65" VT-65UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV - стоимость товара 43940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED Vitek 65" VT-65UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV