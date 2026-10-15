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Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 950 руб. 
В наличии
Код товара: 752233
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
31 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Вес, кг.
13.7

Описание товара Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV

Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV

Отзывы о товаре Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
VITEK
Описание
Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C2 DVB-S DVB-S2 USB 2.0 WiFi Smart TV - по цене 31950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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