Телевизор LED PolarLine 43" 43PU12TC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C USB WiFi Smart TV (RUS)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 670 руб.
В наличии
Код товара: 752228
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
20 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
9.3
Описание товара Телевизор LED PolarLine 43" 43PU12TC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C USB WiFi Smart TV (RUS)
Телевизор LED PolarLine 43" 43PU12TC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C USB WiFi Smart TV (RUS)
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 830 руб.4958 руб. в СплитТелевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный
-
В наличииЦена 19 960 руб.4990 руб. в СплитТелевизор Haier Smart TV S2 Pro 32" FULL HD QLED Smart Frameless...
-
В наличииЦена 20 050 руб.5013 руб. в СплитТелевизор Starwind SW-LED43UG403 черный
-
В наличииЦена 20 090 руб.5023 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T
-
В наличииЦена 20 180 руб.5045 руб. в СплитТелевизор ASANO 43" DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T
-
В наличииЦена 20 380 руб.5095 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AFRU) черный DLED FHD 60Hz ...
-
В наличииЦена 20 400 руб.5100 руб. в СплитТелевизор LED Digma 43" DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal ч...
-
В наличииЦена 20 920 руб.5230 руб. в СплитТелевизор Polarline 43" 43PU11TC-SM черный
-
В наличииЦена 20 920 руб.5230 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED43BU7011 43" 4K Ultra HD LED Smart Google...
-
В наличииЦена 20 920 руб.5230 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS F...
-
В наличииЦена 21 140 руб.5285 руб. в СплитТелевизор SBER 43" SDX-43UQ6033
-
В наличииЦена 21 150 руб.5288 руб. в СплитТелевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
Телевизор LED PolarLine 43" 43PU12TC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C USB WiFi Smart TV (RUS)
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор LED PolarLine 43" 43PU12TC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C USB WiFi Smart TV (RUS) - по цене 20670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED PolarLine 43" 43PU12TC-SM черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C USB WiFi Smart TV (RUS)