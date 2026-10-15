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Телевизор LED BBK 50" 50LEM-1033/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED BBK 50" 50LEM-1033/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 670 руб. 
В наличии
Код товара: 752225
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LED BBK 50" 50LEM-1033/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
20 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Вес, кг.
9.63

Описание товара Телевизор LED BBK 50" 50LEM-1033/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)

Телевизор LED BBK 50" 50LEM-1033/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)

Отзывы о товаре Телевизор LED BBK 50" 50LEM-1033/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)




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Характеристики
Бренд
BBK
Описание
Телевизор LED BBK 50" 50LEM-1033/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED BBK 50" 50LEM-1033/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - по цене 20670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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