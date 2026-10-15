Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 250 руб.
В наличии
Код товара: 752220
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 250 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
6.95
Описание товара Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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Купить Телевизор LED BBK 43" 43LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - по цене 16250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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