Телевизор LED BBK 31.5" 32LEM-1062/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 200 руб.
В наличии
Код товара: 752209
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 200 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
5.2
Описание товара Телевизор LED BBK 31.5" 32LEM-1062/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Телевизор LED BBK 31.5" 32LEM-1062/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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Телевизор LED BBK 31.5" 32LEM-1062/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
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Телевизор LED BBK 31.5" 32LEM-1062/TS2C (B) черный HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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