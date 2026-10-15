Телевизор LED BBK 24" 24LEX-7145/TS2C (W) белый HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб.
В наличии
Код товара: 752207
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 400 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
4.1
Описание товара Телевизор LED BBK 24" 24LEX-7145/TS2C (W) белый HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Телевизор LED BBK 24" 24LEX-7145/TS2C (W) белый HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
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Телевизор LED BBK 24" 24LEX-7145/TS2C (W) белый HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
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Телевизор LED BBK 24" 24LEX-7145/TS2C (W) белый HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - стоимость товара 10400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED BBK 24" 24LEX-7145/TS2C (W) белый HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)