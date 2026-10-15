Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние , 752203
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Полировальная машина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%6 290 руб. 7 400 руб.
В наличии
Код товара: 752203
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6 290 руб. -15%
7 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полировальная машина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х17х15
Вес, кг.
3.2
Описание товара Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние
Внешний дид: хорошее состояние Комплектность : машина полировальная, 3 диска. Причина уценки : повреждена коробка, нет документов , после ремонта ( замена крышки щеткодержателя, замена блока управления )
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Полировальная машина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
230
Страна производитель
Китай
Внешний дид: хорошее состояние Комплектность : машина полировальная, 3 диска. Причина уценки : повреждена коробка, нет документов , после ремонта ( замена крышки щеткодержателя, замена блока управления )
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701) хорошее состояяние