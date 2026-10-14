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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 830 руб. 
Начислим 1966 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752193
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
122 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
47х30х8
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray

Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - по цене 122830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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