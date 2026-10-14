Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 830 руб.
В наличии
Код товара: 752193
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
122 830 руб.
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Характеристики
Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
47х30х8
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
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Бренд
MSI
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - по цене 122830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-201RUY Core Ultra 5 322 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) OLED 60Hz,DDR5 16GB (8GB*2),512GB SSD,Intel Arc Graphics,backlight,60Whr,1.59kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray