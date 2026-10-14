Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 680 руб.
В наличии
Код товара: 752192
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148 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Размеры в упаковке, см
46х30х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,
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Бренд
Lenovo
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg, - по цене 148680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam,Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.38kg,