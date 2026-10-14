Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 740 руб.
В наличии
Код товара: 752191
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
92 740 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
48х31х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
HP
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro - по цене 92740 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Intel Core i5-1335U,14" WUXGA (1920x1200) IPS IR AG,16Gb DDR5-5200MHz(1),512Gb SSD NVMe,Al Case,51Wh,FPS,ENG/RU Kbd Backlit,1.36kg,Silver,2y,Win11Pro