Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
234 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752190
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
38х28х10
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
HP
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i U7-258V,14" WUXGA (1920x1200) IPS Touchscreen 800cd Sure View IR AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,56Wh,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,1.4kg,1y,Win11Pro