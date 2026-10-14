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Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd купить с доставкой в Москве
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Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
225 450 руб. 
Начислим 3608 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752189
Доставка в Москве
Загружаем...
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Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd
225 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
52х30х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd

Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd

Отзывы о товаре Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноубук HP ZBook Power G10A Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8 GHz,15.6 FHD (1920x1080) IPS AG 250nits,nVidia RTX A2000 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro, eng/rus kbd - по цене 225450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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