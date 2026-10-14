Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
198 450 руб.
В наличии
Код товара: 752188
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
198 450 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
47х28х6
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd
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Бренд
HP
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd - по цене 198450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng/rus kbd