Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
253 380 руб.
В наличии
Код товара: 752184
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253 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
39х29х13
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
Asus
Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg - по цене 253380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Premium B9406CAA-TH0447 Intel Core Ultra 7 356H 32GB 1TB 2280 PCIE 4.0 SSD 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 600nits/Anti-Glare DCI-P3:100%/No OS/ Dawn Gray/1.09kg