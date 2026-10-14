Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 730 руб.
В наличии
Код товара: 752183
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
88 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
48х32х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
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Бренд
Asus
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg - по цене 88730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 S5652MA-TK122 Intel Core 7 350/LPDDR5X 16GB/512Gb SSD/Intel Graphics/16" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio/Wi-Fi 6+ BT 5.4/No OS/Matte Gray/1.50 Kg