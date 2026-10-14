Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5683 Intel Core 3 100U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Quiet Blue/1.70 Kg купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5683 Intel Core 3 100U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Quiet Blue/1.70 Kg

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 830 руб. 
Начислим 766 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752180
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5683 Intel Core 3 100U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Quiet Blue/1.70 Kg
47 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5683 Intel Core 3 100U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Quiet Blue/1.70 Kg

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5683 Intel Core 3 100U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Quiet Blue/1.70 Kg

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5683 Intel Core 3 100U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Quiet Blue/1.70 Kg




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5683 Intel Core 3 100U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Quiet Blue/1.70 Kg
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5683 Intel Core 3 100U/DDR5 8GB/256Gb SSD/Intel Graphics/15.6" FHD (1920x1080) 16:9/Wi-Fi 6+ BT 5.2/No OS/Quiet Blue/1.70 Kg - по цене 47830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...