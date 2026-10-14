Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 800 руб.
В наличии
Код товара: 752171
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
113 800 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, г.
5
Описание товара Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 108 170 руб.27043 руб. в Сплитноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 255U 14,0" FHD+ (1920 x 1...
-
В наличииЦена 108 560 руб.27140 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VJ-TK268 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 108 700 руб.27175 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldere...
-
В наличииЦена 109 390 руб.27348 руб. в СплитНоутбук Asus UX3405CA-ST1350 14" OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512...
-
В наличииЦена 109 780 руб.27445 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb S...
-
В наличииЦена 109 850 руб.27463 руб. в СплитНоутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SS...
-
В наличииЦена 109 850 руб.27463 руб. в СплитНоутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AM...
-
В наличииЦена 110 100 руб.27525 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 110 460 руб.27615 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming 16 FX610JH-TU201 Core i5 14450HX 8Gb SSD...
-
В наличииЦена 110 640 руб.27660 руб. в СплитНоутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 110 650 руб.27663 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E16 16" WUXGA IPS 300N i Core 7 240H 16G...
-
В наличииЦена 111 260 руб.27815 руб. в Сплитноутбук DELL 16 Pro Plus Ultra 7 266V 16” 16:10 FHD+ (1920 x 12...
Бренд
Asus
Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, Чистящие средства для оргтехники, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Купить Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg - по цене 113800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core Ultra 7 255H 2.0 GHz/16GB/512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD/16.0 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits AG NTSC: 45%/Intel Graphics/No OS/1.8kg