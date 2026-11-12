Описание товара Портативная колонка JBL Partybox Encore 2 (JBLPBENCORE2UK)

Включите JBL PartyBox Encore 2 и наслаждайтесь весельем. С этим портативным динамиком вы захотите быть диджеем на каждом мероприятии благодаря плавному звуку JBL Pro Sound, световому шоу, которое подходит под настроение, и микрофону для вашего удовольствия от выступления. Почувствуйте, как в вашей груди разливается тепло от эпических высоких и глубоких низких частот, независимо от того, играете ли вы поп-балладу или классический медленный джем. Как только вы проверите звук, самое время создать атмосферу с помощью светового шоу, которое будет соответствовать вашим ритмам. Готовы провести шоу? Возьмите цифровой беспроводной микрофон и станьте ведущим или организатором караоке! Вы также можете настроить звук с помощью регулируемого эха, низких и высоких частот, чтобы звучание было идеальным. JBL PartyBox Encore 2 с удобной ручкой и защитой от брызг по стандарту IPX4 подходит для использования как на открытых крышах, так и в тесных подвалах. Что может быть лучше, чем один JBL PartyBox Encore 2? Два! Соедините их для создания настоящей стереозвуковой атмосферы или подключите к другим колонкам JBL с поддержкой Auracast для ещё более безумной танцевальной вечеринки. А если 15 часов непрерывной музыки вам недостаточно, возьмите запасной аккумулятор, чтобы музыка не прекращалась. Создайте идеальную атмосферу с помощью приложения JBL PartyBox, в котором вы можете управлять своим плейлистом, добавлять забавные звуковые эффекты и выбирать идеальное световое шоу - и всё это, пока вы зажигаете на танцполе. JBL PartyBox Encore 2 подходит для любого случая.