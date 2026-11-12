Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZWAMEA) White
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752021
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, комплект сменных амбушюр (2 шт.), документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Время работы (с зарядным кейсом)
35
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
100
Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZWAMEA) White
Компактные внутриканальные наушники в чистом белом цвете выглядят аккуратно, свежо и очень технологично. Их обтекаемый эргономичный дизайн обеспечивает естественное прилегание, минимизируя дискомфорт при долгом ношении. Белый корпус удачно освежает образ и отлично сочетается с любыми гаджетами. Наушники станут прекрасным выбором для любителей аудиокниг, звонков в режиме hands-free и комфортного прослушивания любимых плейлистов на ходу.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, комплект сменных амбушюр (2 шт.), документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Время работы (с зарядным кейсом)
35
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Компактные внутриканальные наушники в чистом белом цвете выглядят аккуратно, свежо и очень технологично. Их обтекаемый эргономичный дизайн обеспечивает естественное прилегание, минимизируя дискомфорт при долгом ношении. Белый корпус удачно освежает образ и отлично сочетается с любыми гаджетами. Наушники станут прекрасным выбором для любителей аудиокниг, звонков в режиме hands-free и комфортного прослушивания любимых плейлистов на ходу.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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