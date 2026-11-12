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Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black

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Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 1
Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 2
Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 3
Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 4
Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 5
Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 1
  • Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 2
  • Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 3
  • Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 4
  • Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 5
  • Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752020
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, 3 пары сменных амбушюр (S, M, L), 2 пары амбушюр с крылышками-держателями, документация, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Время работы (с зарядным кейсом)
35
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black

Полностью беспроводные наушники в классическом черном цвете привлекают внимание своей необычной округлой формой. Они созданы для максимально незаметного и глубокого расположения в ушной раковине. Специальные выступы-плавники гарантируют, что наушники останутся на месте даже при самых интенсивных движениях головы. Модель обеспечивает сбалансированный и мягкий звук, создавая уютную акустическую атмосферу, и идеально подходит для активных людей.

Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410NZKAMEA) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, 3 пары сменных амбушюр (S, M, L), 2 пары амбушюр с крылышками-держателями, документация, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Время работы (с зарядным кейсом)
35
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Полностью беспроводные наушники в классическом черном цвете привлекают внимание своей необычной округлой формой. Они созданы для максимально незаметного и глубокого расположения в ушной раковине. Специальные выступы-плавники гарантируют, что наушники останутся на месте даже при самых интенсивных движениях головы. Модель обеспечивает сбалансированный и мягкий звук, создавая уютную акустическую атмосферу, и идеально подходит для активных людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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