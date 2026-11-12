Наушники Apple AirPods 5 (MKFW4LL/A)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751987
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, AirPods 5, Зарядный футляр (USB-C), Документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
20
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
130
Описание товара Наушники Apple AirPods 5 (MKFW4LL/A)
Вкладыши нового поколения сохраняют узнаваемую эргономичную форму, предлагая еще более естественную посадку для большинства пользователей. Лаконичный белый корпус выглядит стильно и современно, а компактный зарядный футляр легко помещается в любой карман. Наушники мгновенно подключаются к устройствам экосистемы и обеспечивают качественный звук для музыки и звонков. Идеальный выбор на каждый день для тех, кто ценит максимальную легкость, мобильность и проверенную временем простоту использования.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, AirPods 5, Зарядный футляр (USB-C), Документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Система активного шумоподавления
да
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Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
20
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Вкладыши нового поколения сохраняют узнаваемую эргономичную форму, предлагая еще более естественную посадку для большинства пользователей. Лаконичный белый корпус выглядит стильно и современно, а компактный зарядный футляр легко помещается в любой карман. Наушники мгновенно подключаются к устройствам экосистемы и обеспечивают качественный звук для музыки и звонков. Идеальный выбор на каждый день для тех, кто ценит максимальную легкость, мобильность и проверенную временем простоту использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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