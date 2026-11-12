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Наушники Sony WF-C710N/WZ White купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony WF-C710N/WZ White

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Наушники SONY WF-C710N/WZ белый - фото 1
Наушники SONY WF-C710N/WZ белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники SONY WF-C710N/WZ белый - фото 1
  • Наушники SONY WF-C710N/WZ белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751985
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
15
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Sony WF-C710N/WZ White

Лаконичные внутриканальные наушники в матовом белом цвете представляют собой образец скандинавского минимализма. В их дизайне нет ничего лишнего, что делает модель по-настоящему универсальной для любого возраста и гардероба. Удобные амбушюры обеспечивают плотную посадку, не позволяя наушникам выпадать во время ходьбы. Модель отлично отсекает посторонние звуки, позволяя остаться наедине с мыслями, любимой музыкой или важным рабочим созвоном.

Отзывы о товаре Наушники Sony WF-C710N/WZ White




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
15
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Лаконичные внутриканальные наушники в матовом белом цвете представляют собой образец скандинавского минимализма. В их дизайне нет ничего лишнего, что делает модель по-настоящему универсальной для любого возраста и гардероба. Удобные амбушюры обеспечивают плотную посадку, не позволяя наушникам выпадать во время ходьбы. Модель отлично отсекает посторонние звуки, позволяя остаться наедине с мыслями, любимой музыкой или важным рабочим созвоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony WF-C710N/WZ White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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